C'est Canteloup du 29 septembre 2021

S’il est une année que «C’est Canteloup» ne désirait pas manquer, c’est bien celle-ci !Les Présidentielles avec leur lot de surprises, de rebondissements, leurs petits et grands moments, les déchirures, les trahisons constituent un terrain de jeu idéal pour Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet. «C’est Canteloup» s’en donnera à cœur joie et prouvera que l’insolence, l’humour, la dérision ont toute leur place sur TF1. On croyait avoir vécu tous les scenarii avec la pandémie, à sept mois de l’échéance, alors que tout semble joué, rien ne l’est.Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet comptent bien s’amuser mais aussi décrypter tout de ces mois passionnants. A une heure de grande écoute, forts d’une audience qui ne se tarit pas, «C’est Canteloup», conscient de la chance de disposer de cette fenêtre de libertés, l’embrassera avec gourmandise. La liberté ne s’use que si on ne l’utilise pas.