Nicolas Canteloup : 20 ans de regard sur l'actualité

Depuis 20 ans, Nicolas Canteloup pose son regard décalé et grinçant sur l’actualité politique. TMC lui consacre une rétrospective d’ampleur revisitant ses spectacles, ses interventions à la radio ou à la télévision. Grâce à ses sketchs, nous revivrons les grands moments qui ont marqué le quotidien des Français et l’histoire politique nationale au cours de ces 20 dernières années, de la Coupe du monde de football de 1998 à la dernière élection présidentielle, en passant par l’affaire DSK ou les attentats de Charlie Hebdo. Nous décrypterons ce travail singulier qui distingue Nicolas Canteloup dans le paysage de l’humour. Quels événements couvrir ? Qui imiter ? Comment s’approprier un personnage ? Quel angle éditorial pour chaque personnage ? Avec son producteur, Jean-Marc Dumontet et ses auteurs, Philippe Caverivière et Laurent Vassilian, nous passerons en revue les imitations les plus marquantes de Nicolas Canteloup et en découvrirons l’envers du décor. Dans ce documentaire exceptionnel, plusieurs personnalités ont également accepté d’apporter un regard rétrospectif sur les imitations et les sketchs dont elles ont fait l’objet. Pour la plupart, ces moments ont parfois été féroces. De Ségolène Royal à Nikos Aliagas ou Didier Deschamps en passant par Michel Drucker, Jean-François Coppé, Nelson Monfort, Roselyne Bachelot ou encore Gérard Schivardi, la diversité des témoignages illustre l’empreinte de Nicolas Canteloup et la pertinence de son regard sur la société française.