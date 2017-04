Pendant ce temps-là, François Hollande organise son déménagement…  

Tout de suite en images, le meilleur de l’actualité politique version Canteloup. Sous le feu des projecteurs durant cette semaine de l’entre-deux-tours, Marine Le Pen et Emmanuel Macron occupent plus que jamais l’espace médiatique. Mais que font les autres ? Pas grand-chose… Sur le départ, François Hollande organise son déménagement. Et ce n’est pas une mince affaire. Libre comme l’air, Jean-Marie Le Pen, quant à lui, exprime son mécontentement devant Koh-Lanta. Regardez ! — Extrait de « C’est Canteloup » diffusé mercredi 26 avril 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.