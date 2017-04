Scoop ! Ça "bédave" à l'Elysée  

Le meilleur de l’actualité en images, version Canteloup, c’est maintenant ! Et comme toujours, les fous rires sont de la partie. En effet, comment ne pas s’esclaffer face à François Hollande qui admire avec attention plusieurs photographies de nu, ou encore face à Emmanuel Macron favorisé par les photographes au détriment de Benoît Hamon qui, lui, n’attire aucun flash et paraît ailleurs ? Le cannabis serait-il en cause ? Mystère... Regardez ! — Extrait de l’émission « C’est Canteloup » diffusée jeudi 6 avril 2017, à (re)voir sur MYTF1