Ca parle foot et rap avec Mehdi Maïzi !

Pour le troisième numéro de "Ça parle foot", on a reçu Mehdi Maïzi ! Le lien entre le foot et le rap, les freestyles de footballeurs, le Rap Jeu version foot avec Elton Mokolo, ses anecdotes avec Henry et Ben Arfa : il dit tout à Julien Choquet !