Bienvenue au bord du gouffre. L'iconique saga Black Ops est de retour avec Call of Duty®: Black Ops Cold War - la suite directe de l'opus où tout a commencé, Call of Duty®: Black Ops. Black Ops Cold War va plonger les fans dans la guerre politique la plus étrange qui soit, au tout début des années 80. Dans une campagne solo prenante, les joueurs vont avancer au cœur d'une sordide conspiration aux côtés de personnages emblématiques comme Woods, Mason, Hudson et bien d'autres agents pour tenter de mettre fin à une conspiration qui tisse sa toile depuis des décennies. Outre la Campagne, les joueurs pourront s'armer d'un arsenal de la Guerre froide pour combattre dans la toute nouvelle génération d'expériences Multijoueur et Zombies. Call of Duty®: Black Ops Cold War arrive le 13 novembre 2020.