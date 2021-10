Bande-annonce de révélation I Call of Duty Vanguard

EN SOLITAIRE La série récompensée Call of Duty® signe son retour avec Call of Duty®: Vanguard ! Les joueurs vont vivre des batailles cruciales de la Seconde Guerre mondiale en affrontant des ennemis sur les fronts est et ouest de l'Europe et en se battant pour le monde libre dans le Pacifique et l'Afrique du Nord. MULTIJOUEUR Forgez votre héritage à travers la fameuse expérience multijoueur de Call of Duty et combattez sur tous les fronts. Soyez témoin de l'émergence des Forces spéciales et partez à la découverte de nouveaux lieux avec un arsenal authentique de la Deuxième Guerre mondiale. MODE ZOMBIES Les joueurs auront aussi l'opportunité de prouver leur courage dans une terrifiante nouvelle expérience Zombies, développée par Treyarch Studios, où il leur faudra survivre à un assaut continu de morts-vivants.