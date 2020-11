Call of Duty®: Black Ops Cold War - Bande-annonce Multijoueur

Découvrez le mode Multijoueur de Call of Duty®: Black Ops Cold War, une expérience de combat 100% Black Ops, et ses affrontements palpitants sur terre, en mer ou dans les airs. Prenez part à des opérations secrètes aux quatre coins du globe dans de tous nouveaux modes et cartes, mais aussi dans des modes classiques bien connus des fans. Black Ops Cold War propose une expérience Multijoueur entièrement connectée jouable en cross-play, cross-gen et bénéficiant d’une progression unifiée pour toute la communauté des joueurs. Voici la nouvelle génération du Multijoueur de Black Ops.