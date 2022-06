Call the Midwife

Séries & Fictions ・ Bientôt sur MYTF1

Basée sur les mémoires de Jennifer Worth, l'histoire suit Jenny, 22 ans, qui en 1957 quitte sa maison confortable pour devenir sage-femme dans l'East End de Londres. Elle est surprise de découvrir qu'elle va vivre dans un couvent : Nonnatus House. Travaillant aux côtés de collègues infirmières et de religieuses formées en médecine, Jenny découvre les dures conditions de vie des quartiers pauvres, mais elle découvre aussi la chaleur du cœur et la bravoure des mères. Même après que Jenny ait quitté Nonnatus, elle continue de raconter la vie des sages-femmes qui sont devenues sa famille. Inspirée d'une histoire vraie... Dans les années 1950 à Londres, elles ont apporté de l'espoir à tous : attendez-vous à des miracles.