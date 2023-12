Callas Forever

Biopic • Drame | 2002

En 1977, Maria Callas, la plus grande star lyrique que le monde ait jamais connue, vit recluse dans son appartement parisien. Bien que sa voix ne soit plus celle de ses belles années, un producteur lui propose d'interpréter Carmen dans un film, en synchronisant, grâce aux nouvelles technologies, sa voix lorsqu'elle était plus jeune aux images actuelles.