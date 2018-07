Cameron Black : L’Illusionniste sera diffusée sur TF1 dès le 25 juillet

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

TF1 s’offre une nouvelle série policière ! Cameron Black – anciennement appelée Deception – est aussi le nom du héros de la saga, un grand illusionniste se produit à Las Vegas, en duplex de New York. Mais son numéro d’évasion tourne mal et son secret est soit exposé aux yeux, ce qui remet en cause sa carrière.

Mais est-ce que cette révélation était vraiment le fruit du hasard ? Cameron en doute et il va vite se rendre compte qu’il a un grand ennemi. Il va donc mettre ses compétences sur la tromperie et l'illusion au service du FBI. Ainsi, il compte bien aider les autorités policières à attraper les criminels les plus insaisissables et percer le mystère qui lui a coûté sa carrière.

Créée par Chris Fedak (cocréateur de Chuck et scénariste de Legends of tomorrow et Forever) et produite par Greg Berlanti (Arrow, Flash, Blindspot), la première saison de la série comporte 13 épisodes. Jack Cuttmore-Scott (aperçu dans Dunkerque de Christopher Nolan et Kingsman : Services secrets) tient le rôle principal de ce magicien charismatique et sexy. Il donnera notamment la réplique à Ilfenesh Hadera et Amaury Nolasco.

Pour réaliser les tours de passe-passe, les producteurs ont fait appel au magicien David Kwong – qui a travaillé en tant que consultant sur la saga Insaisissables et sur Mission : Impossible - Rogue Nation. Autant dire que vous allez en prendre plein les yeux ! Pour découvrir la première saison de Cameron Black : L'Illusionniste, rendez-vous le 25 juillet à 21h sur TF1.

