Qui est Jack Cutmore-Scott qui incarne Cameron Black, l’illusionniste ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que la série "Cameron Black, L’Illusionniste" sera lancée sur TF1 le 25 juillet prochain, on vous propose de faire plus amples connaissance avec Jack Cutmore-Scott son interprète principal.

Avec ses airs de Simon Baker, le mentaliste, Jack Cutmore-Scott risque de faire mouche auprès de ses dames. Encore peu connu, cet acteur anglais de 31 ans est la star de la série Cameron Black, L’Illusionniste. Il interprète en effet le personnage principal de cette série ABC qui va débarquer en France dès le 25 juillet prochain sur TF1.



Il donne vie à un magicien hors pair dont les numéros subjuguent le monde entier. Mais un jour, ses secrets d’illusionnistes sont découverts et son frère jumeau est arrêté pour meurtre. Alors qu’il voit sa carrière péricliter, il décide de mettre ses talents au service du FBI pour traquer les criminels les plus insaisissables et prouver l’innocence de son frère.



Outre Cameron Black, L’Illusionniste, Jack Cutmore-Scott a déjà joué dans le film Dunkirk de Christopher Nolan, amis aussi dans Kingsman : Services secrets aux côtés de Taron Edgerton et Colin Firth. Il y incarnait Rufus, une des recrues de l’agence Kingsman qui snobe Eggsy (Taron Egerton) à son arrivée au "camp d’entraînement". Créée par Chris Fedak (cocréateur de Chuck et scénariste de Legends of tomorrow) et produite par Greg Berlanti (Arrow, Flash, Blindspot), la première saison de la série comporte 13 épisodes.