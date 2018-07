Cameron Black, grand illusionniste, se produit à Las Vegas, en duplex de New York. Mais son numéro d’évasion tourne mal et alors qu’il est suspendu la tête à l’envers à des câbles exposés à des chalumeaux, il tombe sur un grand écran sur le côté de la scène…Découvrez les premières images de Cameron Black : l'illusionniste en exclusivité sur MYTF1 et rendez-vous mercredi 25 juillet à 21h sur TF1.