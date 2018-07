Cameron Black : l'illusionniste - Tada !

Cameron Black, grand illusionniste, se produit à Las Vegas, en duplex de New York. Mais son numéro d’évasion tourne mal et alors qu’il est suspendu la tête à l’envers à des câbles exposés à des chalumeaux, il tombe sur un grand écran sur le côté de la scène… et il réapparaît en sortant d’un autre écran à New York. Il se laisse ensuite séduire par une inconnue, qu’il emmène dans sa voiture. Mais un accident se produit et la jeune femme est projetée hors du véhicule. En lui portant secours, Black découvre qu’il ne s’agit pas de la même personne et il décide de s’enfuir. Il s’agissait en fait du frère de Cameron, Jonathan, qui est retrouvé et mis en prison. Les deux hommes faisaient leurs numéros ensemble, en se faisant passer pour une seule et même personne. La supercherie éclate au grand jour, et la carrière de l’illusionniste est menacée, au grand dam de son équipe, Dina, Gunter et Jordan.