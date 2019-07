Cameron Black : l'illusionniste - S01 E08 - Le diamant de Lynx

Cameron se réveille nu et menotté dans un lit. La femme mystère lui dit qu’ils sont en Espagne et lui demande jusqu’où il serait prêt à aller pour sauver son frère. Cameron parvient à s’échapper et réalise qu’il n’est pas en Espagne mais quelque part dans le New Jersey, dans un décor créé pour l’occasion. Il retrouve Bishop, qui travaille pour la femme mystère. Celle-ci lui demande de l’aider à voler un diamant lors d’une vente aux enchères. Elle lui promet en échange une clé USB sur laquelle se trouvent des images de vidéosurveillance permettant de disculper Jonathan.