Cameron Black : l'illusionniste - S01 E09 - Pas vu, pas pris

Un officier de police est témoin d’un meurtre dans une épicerie. En voulant arrêter le tueur, quelqu’un l’assomme et à son réveil, le vendeur lui affirme qu’il ne s’est rien passé et qu’il a perdu connaissance après avoir glissé sur le sol mouillé. Cameron se rend au F.B.I., mais Kay lui annonce qu’il n’est plus le bienvenu. A cause de lui, Mike et elle ont été mis au placard et doivent faire le tri dans des procès-verbaux farfelus jusqu’à ce que l’affaire du vol de diamant se soit tassée. Parmi ces dossiers, Cameron repère l’histoire du meurtre dans l’épicerie et décide d’aller enquêter lui-même. Il donne rendez-vous à l’officier de police sur place, et il découvre que les produits près du lieu supposé du crime ont tous été remplacés. Puis il surprend le vendeur jeter un sac d’ordures dans un camion poubelle. Il récupère le sac, et découvre des produits tachés de sang. Il les apporte au F.B.I., mais Kay lui dit qu’aucun cadavre n’a été retrouvé.