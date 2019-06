Cameron Black : l'illusionniste - Saison 01 Episode 02 - Question de perspective

Cameron prépare son discours à l’attention de Deakins pour tenter de la convaincre d’accepter une collaboration en vue de faire libérer son frère. Mais la démonstration ne se passe pas comme prévu et l’équipe du FBI est appelée sur une affaire. Un avocat de la pègre a été tué en pleine rue. Cameron rejoint Kay et Mike sur les lieux du crime. Stupéfaits, ils apprennent que la victime a été tuée avec un pistolet à eau, rempli d’un poison inconnu. Ils finissent par trouver une photo du tireur, capturée par des caméras de surveillance. Cameron déduit de la position du tireur qu’il se savait observé. Ils interrogent un petit garçon qui leur révèle avoir vu une équipe de tournage de sa fenêtre. Il leur décrit une camionnette bleue avec un logo en forme de cible. L’équipe retourne sur place et surprend le tireur alors qu’il s’apprête à tirer sur une jeune femme avec une poussette. Cameron comprend que le jeune garçon, Noah, s’est fait piéger, qu’on lui a fait croire qu’il était dans un jeu télévisé où il devait tirer sur ses adversaires avec un pistolet à eau.