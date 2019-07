Cameron Black : l'illusionniste - Saison 01 Episode 10 - Société secrète

Un lanceur d’alertes sur Internet, Ernie Arbus, périt dans l’explosion de sa voiture. Cameron va voir Jonathan qui lui parle du meurtre d’Oscar et lui soutient que ça a un rapport avec lui. Kay et Mike enquêtent sur les lieux du crime. Ils apprennent que la prochaine émission du lanceur d’alerte devait porter sur une société secrète censée contrôler le monde. Cameron, Mike et Kay se rendent chez Arnie et découvrent un carnet où la victime a noté des noms. L’un d’entre eux est Bruce Connors, un ancien astronaute héros de l’Amérique devenu sénateur. Kay et Cameron rencontrent Alicia, une journaliste, qui s’avère être la fille d’Ernie. Elle leur confie une VHS que lui avait envoyée son père.