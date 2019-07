Cameron Black : l'illusionniste - Saison 01 Episode 12 - Message codé

Une cliente âgée d’une banque vient dans la salle des coffres pour ouvrir le sien. La salle prend feu, les portes se referment... Kay et Cameron se rendent sur les lieux du crime. Ils constatent qu’un coffre a disparu et que la soi-disant victime était la femme mystère. Le coffre était au nom de William Archer, auteur d’une série de braquages dans le monde entier jusqu’en 2007. Kay et Cameron décident de tendre un piège à la femme mystère et de l’attendre à la banque. Mais le piège tourne court, elle parvient à enlever le dernier coffre et Cameron se fait électrocuter par un dispositif mis en place par Gunter pour la piéger. Un vigile lui sauve la vie. En regardant les bandes de vidéosurveillance, Kay et Cameron se rendent compte que le vigile était présent lors des deux braquages.