Cameron Black : l'illusionniste - Saison S01 E07 - Sacrifier le fou

Jonathan arrive enfin à décoder le message caché issu du calepin de Bishop et annonce à Cameron qu'il est la prochaine cible. Mais c’est trop tard : Cameron est entouré par une foule de gens qui le prennent en photo, et il se réfugie dans une ruelle où l’attend la Femme Mystère qui l’enlève. Kay et Mike décident de faire sortir momentanément Jonathan de prison pour qu’il les aide à retrouver Cameron. Jonathan pense que la foule qui était autour de Cameron au moment de son enlèvement y a participé, sans forcément le savoir. Il demande à aller sur les lieux du kidnapping, et il remarque des autocollants portant la lettre Q.