Divertissements ・ Samedi 19 juin à 21h05 sur TF1

Comme tout le monde, Camille Combal a été confiné pendant des mois et il en a profité pour tout regarder ! Télé, Web, Réseaux sociaux, télé étrangère, rien ne lui a échappé... Il nous a sélectionné le meilleur et pendant près de 2 heures, en compagnie de ses invités : Artus, Lola Dubini, Hakim Jemili, Philippe Lellouche et Clara Luciani, Camille Combal vous accueille dans son Vidéo Club, pour une soirée pop-corn entre amis.