Camille & images - 30 ans d’internet (Partie 1)

Votre vidéo-club favori est de retour pour célébrer les 30 ans d’Internet. Durant cette soirée de folie, revivez au côté de Camille Combal et de ses invités : Julien Arruti, Philippe Lacheau, Natoo, Tarek Boudali, Reem Kherici et Florent Peyre, les images les plus drôles partagées sur le web ses 30 dernières années. Au menu de votre émission : télé, sport, réseaux sociaux, politique, web et surtout des rires. Camille & Images, 30 ans d’Internet - Partie 1.