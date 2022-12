Camille & Images, Le meilleur de 2022 Partie 1

Chers abonnés, Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture de votre Vidéo-Club de Camille & Images le 30 décembre prochain pour une soirée folle au cours de laquelle nous allons revivre les moments les plus drôles de 2022 ! Camille Combal sera là pour vous accueillir et animer les festivités avec des petits fours et des mignardises. Au menu : Rires & encore des rires. Bien à vousLe service client de Camille & Images”C’est officiel ! Camille Combal est de retour dans le vidéo-club de Camille & Images. A l’occasion des fêtes de fin d’année, il va vous montrer les images les plus drôles de 2022 pendant 2 heures. Télé, sport, réseaux sociaux, politique, web… rien ne lui a échappé !