Nash, Arnaud Tsamere, Noom Diawara, Guihome, Dominique Farrugia et Helena Noguerra accompagnent Camille pour cette soirée folle. Au programme, incroyable talent, la version senior du bachelor, la semaine au château de la star académie et la course aux cadeaux ! Camille & images en hebdo - Emission 05