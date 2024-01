Camille & images en hebdo - Emission 08

Ce soir Camille et ses complices sont de retour. Autour de la table, Helena Noguerra, Anne Boissard, Monsieur Poulpe, Paul El-Kharrat, Arnaud Tsamere et Adil Rami. Ils sont tous réunis pour décrypter ensemble la semaine. Temps forts, tête d'affiche et top mauvaise semaine tout y passe ce soir !