Les complices de Camille Combal acceuil un petit nouveau ce soir ! En effet, Jessé rejoint l'équipe et va décrypté la semaine au côté de Guihome, Arnaud Tsamer, Adil Rami, Helena Noguerra et Anne Boissard ! Ce soir au menu : la Star Academy, Plus Belle La Vie, la semaine de Padam et bien d'autres encore ! Camille & images en hebdo - Emission 09