Camille & images en hebdo - Emission 15 du 5 mars 2024

Ce soir, Camille Combal vous a préparé une soirée de folie avec Guihome, Héléna Noguerra, Michèle Bernier, Adil Rami, Alexandre Kominek et Jessé Rémod Lacroix ! Ils vont revenir sur la grande soirée des enfoirés, le carton de Vernis Rouge et surtout la soirée Koh-Lanta que vous venez de vivre ! Camille & images en hebdo - Emission 15 du 5 mars 2024

En savoir plus sur Jessé Rémond Lacroix, Alexandre Kominek, Héléna Noguerra, Adil Rami, Camille Combal, Michèle Bernier ou GuiHome