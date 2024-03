Camille & images en hebdo - Emission 18 du 26 mars 2024

Ce soir exeptionellement, Camille Combal et son équipe de complice vont décrypter la semaine avec notamment un retour sur le match du jour France Chili. Arnaud Tsamere, Alexandre Kominek, Guihome, Elena Nagapetyan, Héléna Noguerra et Adil Rami sont là pour passer la soirée avec vous.

En savoir plus sur Alexandre Kominek, Héléna Noguerra, Arnaud Tsamere, Adil Rami, Camille Combal, Elena Nagapetyan ou GuiHome