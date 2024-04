Camille & images en hebdo - Emission 22 du 30 avril 2024

Ce soir, Mathieu Madenian est sur le plateau de Camille & Images ! Il sera entouré de Nash, Chantal Ladesou, Adil Rami, Helena Noguerra et Jessé. Debrief de Koh-Lanta, retour sur la saison 2024 de Secret Story et la finale de DALS on parle de tout ! Camille & images en hebdo - Emission 22 du 30 avril 2024

