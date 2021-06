Camille & images - Partie 2

La soirée se poursuit avec Camille Combal et ses invités Clara Luciani, Philippe Lellouche, Lola Dubini, Hakim Jemili et Arthus. Depuis le début de l'émission, ils enchaînent les meilleurs moments de la télévision sélectionnés par Camille qui a profité du confinement pour ne rien louper ! Télé, Web, Réseaux sociaux, télé étrangère, rien ne lui a échappé ! Et des images, il en a encore plein dans les tiroirs de son Vidéo Club !