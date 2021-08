Camille & images - Episode 4

Comme tout le monde, Camille Combal a été confiné pendant des mois et il en a profité pour tout regarder ! Télé, Web, Réseaux sociaux, télé étrangère, rien ne lui a échappé ! Il nous a sélectionné le meilleur et pendant près de 2 heures, en compagnie de ses invités : Julie de Bona, Booder, Fauve Hautot, Maxime Gasteuil et Chris Marques, Camille Combal vous accueille dans son Vidéo Club, pour une soirée pop-corn entre amis. A travers différentes catégories, vous découvrirez le pire et le meilleur des Politiques, ceux qui ont un incroyable talent, mais pas assez pour faire Incroyable talent, ou encore les comédiens qu’on ne verra jamais aux Oscars... A la fin de chaque thème, Camille nous fera découvrir l’image la plus drôle, considérée comme la best of the best de la catégorie ! A chaque émission, les invités voteront pour l'image qu'ils ont préférée. Pendant le confinement, Camille Combal a tout regardé ! Rien ne lui a échappé ! Alors installez-vous, il s'occupe de tout... même de commander les pizzas !