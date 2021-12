Camille & images - Episode 08

Préparez vos cartes d'abonnés... ! Le vidéo-club de Camille Combal ouvre ses portes à l’occasion de cette fin d’année et vous propose une soirée pop-corn entre amis pendant plus de 2 heures en prime sur TF1.Sous le regard d’une équipe d’invités, ce sont les images de 2021 les plus drôles de la télé, du web et des réseaux sociaux que vous découvrirez à travers plusieurs catégories.Camille et son équipe ont tout regardé en 2021 et rien ne leur a échappé ! Politiques, animateurs, journalistes... et même les invités ne seront pas épargnés. Vous découvrirez également, dans chaque catégorie, les TOP images 2021 choisies par les Français.Parmi les invités, Eric Antoine, Josiane Balasko, Marilou Berry, Cyril Féraud, Hélène Mannarino, Isabelle Nanty, Jeff Panacloc, Jean-Pierre Pernaut, Soprano revivront l’année en images mais pas que, puisqu’ils devront s’affronter dans des jeux et autres surprises prévus par leur hôte. Alors installez-vous, Camille s'occupe de tout... Ouverture du Vidéo-Club, Samedi 10 décembre à 21h05 !