Le couple de l'année a vu le jour dans l'émission "L'amour est dans le pré" Patrice et Justine vivent maintenant ensemble et s'aiment fort. Leur premier bisou à Cabourg qui avait laissé Patrice sur sa faim, mais aujourd'hui tout va bien et le couple est très heureux. Extrait de Camille & Images du 23 novembre 2023.