Camille & images - Les enfoirés ont fêté leurs 35 ans

Les Enfoirés fêtent cette année leurs 35 ans à l’Arkéa Arena de Bordeaux, scène qu’ils n’avaient pas foulée depuis 2019. Cette édition anniversaire nous promet un show spectaculaire, porté par 47 Enfoirés plus que jamais engagés auprès des Restos du Cœur. De beaux moments d’émotion et de rire sont au rendez-vous. Extrait de Camille & images en hebdo - Emission 15 du 5 mars 2024

