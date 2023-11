Camille & images - Madonna a la phobie des orages !

Artus En savoir plus sur

Madonna est de retour en France pour sa tournée internationale. Elle était à Accor Arena pour son concert qui jouait à guichet fermé. Elle a fait monter sur scène sa fille et a enchaîné les tenues plus excentriques les unes que les autres. Mais comme d'habitude une actu va avec une info, et nous apprenons que Madonna ne sort jamais de chez elle les soirs de pluie car elle a la brontophobie. Extrait de Camille & Images du 16 novembre 2023.