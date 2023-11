Camille & images - Nicolas Sarkozy charrie François Hollande

Artus En savoir plus sur

Pendant la marche contre l’antisémitisme deux anciens présidents étaient présents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Pour une fois lors d'une sortie de l'ancien président François Hollande la pluie n'était pas au rendez-vous et Nicolas Sarkozy n'a pas manqué de le faire remarqué. Petite info en plus : un couple vendéen a acheté le célèbre scooter de François Hollande ! Extrait de Camille & Images du 16 novembre 2023.