Pour combler son manque de "Koh-Lanta", Padam regarde "naked and afraid", mais l'ambiance n'est pas la même. Il a choisi comme thème la gastronomie, et oui il cherche des idées de menu pour noël. Et enfin la question existentielle de la semaine : faut-il imiter Spider-man quand on est pas Spider-man ? Extrait de Camille & images en hebdo - Emission 05