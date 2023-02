Camille & images - Tortilla Challenge

Pour célébrer les 30 ans d’Internet, Camille Combal a invité Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti, Reem Kherici, Natoo, Just Riadh, Florent Peyre, Ilyes Djadel et Sébastien Thoen pour visionner ou revisionner les images les plus marquantes de ces dernières années. Mais pour revivre au mieux ces moments, nos personnalités vont participer à un challenge culte de la toile : le Tortilla Challenge, fous rires garantis ! - Extrait Camille & Images, 30 ans d’Internet.