Camille & images - Warren Zaïre-Emery a besoin d'une autorisation parentale pour jouer en équipe de France

Warren Zaïre-Emery a été sélectionné en équipe de France par l'entraîneur Didier Deschamps, il a donc fait sa première visite au centre d'entraînement Clairefontaine. Et comme tous les nouveaux il a été bizuté et a chanté une chanson ! Mais l'anecdote la plus folle est qu'il a besoin d'une autorisation de ses parents pour prendre l'avion et jouer le match en Grèce, car il est trop jeune ! Extrait de Camille & Images du 16 novembre 2023.