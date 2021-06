Exclu - Camille & Images : découvrez l'incroyable talent d'Hugues

Hugues est l'invité de Camille Combal pour ce tout premier numéro de "Camille et images" sur TF1. Face à Clara Luciani, Lola Dubini, Philippe Lellouche, Arthus et Hakim Jemili, Hugues se lance dans une performance qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Qui peut se vanter de savoir jongler avec des pommes, tout en les mangeant et prendre le temps de répondre à des questions ? - Camille & Images, Samedi 19 juin à 21h05 sur TF1 !