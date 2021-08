Galoche or not galoche - RDV le 21 août à 21h05 sur TF1

A l'aide de leur intuition, les invités de Camille Combal vont devoir deviner si des inconnus filmés dans la rue sont en couple ou non. Premier couple : "Yoko 43 ans, pâtissière, aime les langues" se retrouve face à "Emmanuel, 63 ans, coach sportif dans le domaine des arts martiaux, aime s'occuper des personnes âgées". Maxime Gasteuil, Julie de Bona, Chris Marques et Fauve Hautot en sont persuadés : c'est impossible ! Yoko et Emmanuel ne peuvent absolument pas être en couple. Mais Booder, chef d'équipe, préfère suivre son instinct : pour lui, le regard échangé entre Yoko et Emmanuel n'est pas celui de deux inconnus. Retrouvez Camille Combal et ses invités le samedi 21 août à 21h05 sur TF1.