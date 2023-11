Camille & images En Hebdo - Emission 01

La nouvelle formule de Camille & Images est là et pour ce lancement, Camille est accomapgné de Dominique Farrugia, Philippine Delaire, Paul El Kharrat, Guihome, Arnaud Tsamère, Chantal Ladesou ! Revivez avec Camille et ses complices les meilleurs moments de la semaine, le buz de la semaine et les personalités qui ont fait parler d'eux cette semaine. Avec en invité spécial Tarek Boudali qui a dépassé les 1,4 millions d'entrée pour son films "30 jours max". Et pour finir le soirée il se joindra a Camille et Guihome pour un jeux de la table spécial japon ! Camille & Images du 09 novembre 2023.