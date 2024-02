Camille & images en hebdo - Emission 11

Camille Combal et ses complices vont débriefer les images de la semaine. Têtes d'affiches, star academy, les agriculteurs qui manifestent, le top mauvaise semaine et évidemment la semaine de Padam. Tout ça au côté de Dominique Farrugia, Guihome, Jésse, Alexandre Kominek Nash et Helena Noguerra

En savoir plus sur Jessé Rémond Lacroix, Alexandre Kominek, Héléna Noguerra, Dominique Farrugia ou GuiHome