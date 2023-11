Camille & images en hebdo - Emission 02

Artus En savoir plus sur

Ce soir Camille est accompagné de Dominique Farrugia, Adil Rami, Monsieur Poulpe, Helena Noguerra , Arnaud Tsamère et Anne Boissard ! Ils vont tous ensemble décrypter Revivez avec Camille et ses complices font le points sur les meilleurs moments de la semaine, les buz de la semaine et les personnalités qui ont fait parler d'eux cette semaine ! Toute l'équipe sera rejoint par Isabelle Nanty qui participera au jeu de la fin et comme à chaque fois Padam nous fera un recap de sa semaine ! Camille & Images du 16 novembre 2023.