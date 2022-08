Camping family - S01 E01

Découvrez Paloma et Jonathan Llinares, Ils ont décidé de totalement changer de vie en quittant Saint-Tropez pour commencer leur première saison en tant que gérant de camping. Aujourd'hui c'est le premier pot d'accueil de la saison ! Sylvie et Mick Veron les gérants d'un camping familial qui vient d'atteindre les 4 étoiles. L'enjeu de cette saison est de légitimer cette nouvelle étoile. Faites connaissance avec Sylvie et Lionel Michel les gérants d'un camping au show XXL. Camping Family : notre vie au camping. Saison 01 Épisode 01.