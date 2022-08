Camping family : notre vie au camping - Saison 01 Episode 02

Bienvenue dans un camping savane de la famille Goubet ! Jean-Pierre et ses filles Alison, Angélique et Jade forment l'équipe à la tête du camping sur le thème de la savane. Du côté de la famille Michel le premier show XXL de la saison va commencer ! Ils débutent l'année avec un show sur le thème "La guerre des étoiles". Maintenant, découvrez le camping nature de la famille Prieto Bagarry. Alix et Marc gèrent un camping calme en pleine nature. Camping Family : notre vie au camping. Saison 01 Épisode 02.