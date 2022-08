Camping family : notre vie au camping - Saison 01 Episode 03

Aujourd'hui, Sylvie et Lionel visitent les nouveaux mobil-homes. Il est important pour la famille Michel de vérifier que tout est parfait avant l'arrivée des campeurs. Dans la région du Loire atlantique, la famille Veron se prépare pour la première soirée du camping. Il faut que tout soit parfait pour entamer leur première soirée avec les 4 étoiles ! Le camping nature de la famille Prieto Bagarry, le service va commencer et Alix et Marc confient les enfants à Mamie et Papi. Ils sont aussi aidés par leur fille Lou qui adore participer au service avec sa maman. Camping Family : Saison 01 Épisode 03.