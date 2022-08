Camping Family - Votre nouveau rendez-vous de l'été !

Cet été, partagez le quotidien de 5 incroyables familles qui dirigent, chacune, un camping."Camping family : notre vie au camping" est un programme estival où se mêlent convivialité et travail acharné, pour nous offrir plein de moments hauts en couleurs.Plongez au cœur de 5 campings, situés dans diverses régions très touristiques : en PACA, en OCCITANIE, ou encore en PAYS DE LA LOIRE. Vous allez découvrir que pour ces familles l’été n’est pas synonyme de farniente. Au contraire !Comment travaille-t-on en famille 7 jours sur 7 pendant tout un été ? Comment peut-on concilier la vie de famille et la gestion des vacanciers qui attendent l’été 2022 avec impatience ? La dernière génération reprendra-t-elle le camping familial pour perpétuer la tradition ? Pour ces familles, la vie au camping n’a rien d’un long fleuve tranquille.Dans un camping qui fête ses 40 ans d’existence, dans un autre établissement où tous les membres de la famille prennent part à des shows XXL ou encore avec une famille qui se lance dans leur première saison, vous suivrez tous ces professionnels dans un moment décisif de leur saison. Car ces 5 familles ont toutes un nouvel objectif ou à un défi à relever. Entre soleil et parties de pétanques, entre joies et galères propres au camping ces familles vont devoir se surpasser !