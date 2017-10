Ariane Brodier débarque ce soir dans Camping Paradis !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le Camping Paradis fait sa rentrée ce soir à 21h00 sur TF1 ! Et qui dit rentrée dit invitée exceptionnelle ! Dans quelques heures, une humoriste et comédienne bien connue des téléspectateurs fait son entrée dans l'arène. Il s'agit d'Ariane Brodier. La jeune femme incarne Juliette, une ancienne boxeuse qui a raté les qualifications pour les jeux Olympiques. Devenue professeure de boxe, elle décide de tout plaquer du jour au lendemain pour rejoindre la bande de Tom Delormes au Camping Paradis. Sur place, elle sera responsable des sports. Un rôle qui tombe à pic pour la jeune femme, sportive de haut dans la vraie vie.

Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, la comédienne a confié s'être appuyée sur sa propre expérience pour mieux appréhender le rôle. "J’ai eu beaucoup de chance que les auteurs créent ce personnage en s’inspirant de ma vie. Mêler mon passif (elle pratique le fitness, la musculation, le ju-jitsu et la boxe thaïe, ndlr) à celui de Juliette m’a permis de jouer des scènes crédibles", a-t-elle avoué. Il faut dire que la jeune femme est une accro du sport. Fitness, ju-jitsu, musculation, boxe... L'humoriste est une vraie touche-à-tout ! Il n'y a qu'à faire un petit tour sur son compte Instagram pour s'en rendre compte.

Une nouvelle vie...

Ce soir, TF1 diffuse la première partie de l'épisode Une nouvelle vie. Dans ce dernier, Jérôme arrive au camping avec sa fille Sophie. Tel n'est pas le choc de l'équipe du camping de le découvrir en fauteuil roulant. Jérôme a eu un accident de voiture…un an d'hôpital et de rééducation, il ne pourra jamais remarcher ni exercer son métier de chirurgien orthopédique. Il va croiser la route d'Hélène, une ancienne conquête venue aussi au camping. Est-elle vraiment là par hasard ? De son côté, Caroline attend sa fille Emilie et son copain avec qui elle a décidé de se marier. Seulement Emilie va connaître des désillusions : son mari l'a plaquée. Elle décide de faire venir Clément, son meilleur ami et confident. Seulement, ce qu'elle ne sait pas, c'est que ça fait 6 mois que Clément et Caroline vivent une grand histoire d'amour et n'arrivent pas à lui annoncer…

MYTF1 vous propose de visionner en avant-première l'arrivée d'Ariane Brodier au camping :