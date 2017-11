Camping paradis : ce qui vous attend ce soir dans l’épisode inédit !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

De nouvelles aventures attendent Tom et son équipe ce lundi soir. Dans Famille nombreuse, famille heureuse, l’épisode inédit à suivre dès 21h, le camping accueille, comme chaque année, la famille Lefranc, grande habituée des lieux. Mais gérer quatre enfants au quotidien n’est pas toujours chose facile pour les parents. Alors que Mathilde a du mal à s’intégrer avec les jeunes de son âge, Oscar fait bêtises sur bêtises, Marin veut arrêter ses études pour devenir barman et Pauline provoque continuellement ses parents. L’ambiance est donc explosive au sein de la famille.

Le comportement des enfants n’est pas la seule chose qui coince au sein des Lefranc. Christophe, le père, profite du séjour pour annoncer à sa femme qu’il est muté à Paris. Si cette nouvelle le réjouit, elle n’a pas le même effet chez sa femme, Elodie, qui n’a pas vraiment envie de quitter leur ville de Province et de faire déménager sa petite tribu. Le couple Lefranc n’est pas le seul à être bouleversé par une nouvelle surprenante. La nouvelle venue du camping, Juliette (Ariane Brodier), voit ainsi débarquer Stan, son mari dont elle est séparée depuis deux ans. Une arrivée surprise bien mystérieuse qui intrigue la jeune femme. Elle se demande ainsi les raisons de ces retrouvailles au camping !

Véritable star du petit écran grâce, notamment, au rôle de Tom, Laurent Ournac est comme un poisson dans l’eau dans Camping paradis. A tel point que même sa fille, Cpucine, 5 ans, confond réalité et fiction. "Elle regarde, mais elle a du mal à faire la distinction entre fiction et réalité. Elle pense que je travaille vraiment dans un camping ! Et elle trouve bizarre quand, dans la série, j'embrasse une autre fille que sa maman", a-t-il confié à Télé Star.